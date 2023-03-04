В 2023 году Свердловская область потратит 384 миллиона на защиту лесов от пожаров

Противопожарные мероприятия начнут проводить в лесах после того, как оттает почва. Фото: Олег Укладов

В региональном Минприроды решили направить 384 миллиона рублей на защиту лесов от огня. Эти деньги пойдут на их противопожарное обустройство, на содержание лесопожарных подразделений, а так на мониторинг и само тушение огня.

- Объем финансирования предусмотрен на уровне прошлого года, - прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. - Из областного бюджета на защиту лесов от огня будет направлено более 215 миллионов рублей, из федерального бюджета — 169 миллионов рублей.

Противопожарные мероприятия начнут проводить в лесах после того, как оттает почва. Например, будет создано 1,8 тысяч километров минерализованных полос, за которые огонь не может перейти. Очищено будет еще 2,2 тысячи километров уже существующих противопожарных полос.

Как отмечают в департаменте информационной политики Свердловской области следить за обстановкой в лесах будут в том числе экипажи четырех самолетов Ан-2, легкомоторный самолет М-12 и вертолет Ми-8.

- Бороться с лесными пожарами на территории региона традиционно будет «Уральская база авиационной охраны лесов», - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области. - В ее структуре — 679 человек и 407 единиц техники. В 2023 году планируется приобрести для защиты лесов один трактор и пять малых лесопатрульных комплексов.