В летние каникулы лагеря дневного пребывания откроются на базе 147 школ, 4 учреждений дополнительного образования и 8 детских садов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Екатеринбурга напоминают о том, что уже в это воскресенье, 5 марта, начнется прием заявлений от родителей на получение путевок для детей в летние лагеря. Подать заявку можно будет до 19 марта.

- В летние каникулы лагеря дневного пребывания откроются на базе 147 школ, 4 учреждений дополнительного образования и 8 детских садов, - уточняют в администрации Екатеринбурга. - Они рассчитаны на 21 тысячу 610 человек. Продолжительность смен составит 21 день и 7 дней.

Также семидневные смены в лагерях дневного пребывания будут организованы в весенние и осенние каникулы. Запись на них также пройдет с 5 по 19 марта. В администрации города уточняют, что подать заявление можно через портал Госуслуг, отделения МФЦ и ЦМУ.

- Стоимость путевок в лагеря дневного пребывания в 2023 году составит: на 7 дней – 2 тысячи 83 рубля, а на 21 день – 4 тысячи 900 рублей, - добавили в администрации. - Из этих сумм родителям предстоит оплатить 815 рублей 35 копеек и 1 тысячу 756 рублей 45 копеек соответственно. Разницу за счет целевой субсидии покроет муниципалитет.