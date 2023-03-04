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НовостиОбщество4 марта 2023 7:10

Полиция Екатеринбурга в ходе рейда проверила 35 подростков на правонарушения

Также внимание правоохранительных органов привлекли 15 взрослых
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Проверка проходила в торговых центрах Ленинского района Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Проверка проходила в торговых центрах Ленинского района Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Сотрудники полиции Екатеринбурга в пятницу вечером провели рейд по торговым центрам. Искали правонарушителей, в том числе и среди подростков.

- В рейде приняли участие сотрудники отдела охраны общественного порядка УМВД, участковые уполномоченные полиции, сотрудники патрульно-постовой службы, кинологи и инспекторы по делам несовершеннолетних, - прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. - Выбор места проведения мероприятий обусловлен тем, что крупные торговые точки традиционно являются местом притяжения молодежи. Кроме того, в органы внутренних дел регулярно поступают сообщения о нетактичном или даже противоправном поведении молодых людей в общественных местах.

Всего сотрудники полиции проверили 50 человек, среди которых 35 — подростки. Добавим, что в начале недели в СМИ появились сообщения о драках подростков в торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга. Одной из сторон конфликта в обоих случаях называлось некое движение ЧВК «Редан», сторонники которого якобы вдохновляются аниме.