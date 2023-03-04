В аэропорту Екатеринбурга вылет самолета в Баку задерживается на 15 часов

Причина задержки - позднее прибытие воздушного судна Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Свердловской транспортной прокуратуры заинтересовались ситуацией, сложившейся в аэропорту Кольцово с задержкой одного из самолетов. Рейс IO-291 авиакомпании «ИрАэро» должен был вылететь из Екатеринбурга в Баку еще в пятницу вечером - в 22.35. Но рейс перенесли сначала на 09.55 субботы, а затем перенесли вновь.

- Планируемое время вылета 14 часов 00 минут 04.03.2023, - прокомментировали в Уральской транспортной прокуратуре. - На рейс ожидается 98 пассажиров, из них 17 несовершеннолетних, маломобильных граждан не заявлено.

В качестве причины задержки в надзорном ведомстве назвали позднее прибытие самолета. Сотрудники прокуратура взяли на свой контроль оказание услуг, предусмотренных в таких случаях Федеральными авиационными правилами.