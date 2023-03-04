На Эльмаше у пенсионерки в общежитии украли 26 тысяч, пока она отлучилась в туалет

Злоумышленника задержали в районе ЖБИ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Екатеринбурга за помощью обратилась 72-летняя жительница Эльмаша. Она рассказала о том, что в общежитии на улице Краснофлотцев кто-то украл у нее деньги — 26 тысяч рублей.

- Накануне около пяти часов утра она вышла из своей комнаты и направилась в санузел, расположенный на этаже. При этом женщина не стала запирать дверь, понадеявшись на то, что в этот глухой час никто не будет ходить по общежитию, - объясняют в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. - Однако, вернувшись обратно через несколько минут, хозяйка обнаружила пропажу своей сумочки. В ней находились документы и деньги.

Оказалось, что сумочку похитил сосед женщина. Выйти на его след полицейским удалось после того, как она вспомнила, что встретила его ночью в коридоре. Найти его удалось лишь к вечеру того же дня — его задержали на ЖБИ. Он во все признался. Рассказал, что деньги потратил на себя. А сумку выбросил. Ранее его уже судили за незаконный оборот наркотиков. Теперь ему грозит шесть лет лишения свободы за «Кражу с незаконным проникновением в жилище» (ч.3, ст.158 УК РФ)