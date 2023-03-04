В Бисерти пожарные спасли человека из горящего дома

ЧП случилось в половине первого часа ночи Фото: Олег УКЛАДОВ

В половине первого часа ночи помощь пожарных понадобилась на улице Южной в Бисерти. Там загорелся двухэтажный дом. Пламя вспыхнуло в одной из квартир на первом этаже.

- По лестничным маршам спасен один человек, - прокомментировали в ГУ МЧС по Свердловской области. - До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались девять человек, из них один ребенок.

На место ЧП прибыли четыре пожарные машины и 13 сотрудников МЧС. Уже через час после начала пожара они завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.