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НовостиПроисшествия4 марта 2023 4:41

В Бисерти пожарные спасли человека из горящего дома

Еще девять жильцов эвакуировались самостоятельно
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
ЧП случилось в половине первого часа ночи

ЧП случилось в половине первого часа ночи

Фото: Олег УКЛАДОВ

В половине первого часа ночи помощь пожарных понадобилась на улице Южной в Бисерти. Там загорелся двухэтажный дом. Пламя вспыхнуло в одной из квартир на первом этаже.

- По лестничным маршам спасен один человек, - прокомментировали в ГУ МЧС по Свердловской области. - До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались девять человек, из них один ребенок.

На место ЧП прибыли четыре пожарные машины и 13 сотрудников МЧС. Уже через час после начала пожара они завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.