Очевидцы доставили мужчину в полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Екатеринбурга напугал мужчина, который маструбировал на глазах у детей. Извращенца заметили на улице. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил читатель.

Подозрительного мужчину увидели в Кировском районе днем 3 марта. По словам очевидцев, он смотрел на детей и женщин и онанировал.

- Моя жена пошла в магазин и захватила с собой мусор, при подходе к помойке увидела данного индивида, который занимался онанизмом. Она испугалась и убежала, и сразу позвонила мне. Я выглянул в окно его уже след простыл, - рассказал читатель «КП-Екатеринбург».

Мужчина позвонил в полицию. После этого вместе с женой он заметили этого мужчину уже в другом месте. Он занимался тем же возле парикмахерской на улице Советская, 9. Тогда уже неравнодушным свердловчанам получилось задержать извращенца самостоятельно. Они доставили его в Отделение полиции №3.

- Молодой человек лет 18-19 в очках прилично одетый. При задержании сказал, что не будет оказывать сопротивление, - добавил очевидец.

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