Девочки подрались в Североуральском интернате. Фото: скриншот видео

Следственный комитет проверит интернат в Североуральске, в котором жестоко избили 13-летнюю девочку. На данный момент уже удалось обнаружить ряд преступлений. Об этом сообщили в СК Свердловской области.

- В ходе проверки, проводимой на предмет возможного наличия признаков преступлений, предусмотренных ст. 117 УК РФ (истязание) и ст. 293 УК РФ (халатность), - рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета Александр Шульга.

Сотрудники будут и дальше устанавливать степень тяжести вреда, полученных девочкой. В скором времени пройдут опросы, будут изучены документы и проанализирована работа сотрудников интерната. Уже позже примут процессуальное решение.

Напомним, ранее стало известно о жестком избиении девочки-подростка в стенах Североуральском интернате. В середине февраля 17-летняя девушка с кулаками напала на девочку помладше. Та получила серьезные травмы.

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