Орла, оставленного передвижным цирком, приютили в свердловском центре реабилитации

У орла-могильника сломано крыло. Фото: «Центр реабилитации хищных птиц ХОЛЗАН»

В Оренбурге нашли хищную птицу. Ее оставили сотрудники передвижного цирка, недавно приезжавшие в город. Орла пристроили в свердловский центр реабилитации хищных птиц. Информация об этом появилась на странице учреждения «Центр реабилитации хищных птиц ХОЛЗАН» во «Вконтакте».

О необычной находке сообщила жительница Оренбурга. На месте бывшей площадки для цирка она обнаружила коробку. В ней находилась крупная птица. Как оказалось, позже, это был орел-могильник.

- После клича в общественность орел-могильник был благополучно доставлен в центр «Холзан», - рассказали в центре реабилитации.

После осмотра птицы, стало понятно, что летать она не может. У орал сломано крыло. Однако травма не помешала птице быстро освоится среди остальных жителей центра. Орел даже занял центральное место и подружился с самой завидной самкой по имени Булата. Она также имеет травму крыла.

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