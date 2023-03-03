Кошка находилась на глубине 4 метров. Фото: ЗооСпас Екатеринбург

В Екатеринбурге зооспасатель достал упавшую в вентиляцию кошку. Вызволять животное помогал хозяин. Информация об этом появилась в паблике «ЗооСпас в Екатеринбурге» во «Вконтакте».

Спасательная операция прошла 2 марта в доме на улице Титова. Кошка провалилась в вентиляцию. Когда хозяин животного это заметил, он обратился за помощью к волонтеру. Он незамедлительно прибыл на место.

Забравшись на крышу дома, зооспасатель воспользовался камерой и петлей для того, чтобы достать животное. Кошка находилась на глубине четырех метров. Волонтер оперативно достал ее, а хозяин положил кошку в рюкзак.

- Было известно, что кошка отличается непокорным нравом и способна оказать сопротивление. Поэтому, когда она показалась на выходе канала, то мы сразу застегнули ее в рюкзаке вместе с веревками и в таком виде унесли в квартиру, - рассказал волонтер.

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