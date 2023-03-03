Иван Штырков и Магомед Исмаиолов провели открытые тренировки перед боем в Екатеринбурге

Поединок бойцов состоится уже 7 марта. Фото: пресс-служба RCC

Иван Штырков и Магомед Исмаиолов провели в академии единоборств РМК открытые тренировки перед боем, который состоится уже 7 марта на многотысячной арене ДИВСа в Екатеринбурге.

- Иван Штырков впервые представил публике своего тренера по боксу. Вместе с российской звездой смешанных единоборств на ринг вышел Михаил Шевелев, - уточнили в пресс-службе RCC.

Примечательно, что для Штыркова это будет всего второй бой по правилам бокса. Фото: пресс-служба RCC

Примечательно, что для Штыркова это будет всего второй бой по правилам бокса.

- Магомед Исмаилов подготовил для гостей тренировки перформанс. Вместе с братом и тренером он устроил символический спарринг с двумя нокдаунами и выброшенным полотенцем, - добавили в RCC.