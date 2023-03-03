Сотрудники ГИБДД проверят свердловских водителей на трезвость Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге автоинспекторы проведут массовые проверки водителей. Рейд «Стоп-контроль» пройдет с 3 по 5 марта. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

Сотрудники ГИБДД будут искать водителей, нарушающих правила дорожного движения. Автоинспекторы проверят екатеринбуржцев на наличие и лишение прав и трезвость.

- Алкогольное опьянение определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, или наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови, - напомнили в ГИБДД Екатеринбурга.

За управление транспортом в нетрезвом виде предусмотрена административная ответственность. Водителям грозит лишение прав до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей. За повторное нарушение уже может быть возбуждено уголовное дело. Преступление наказывается штрафом до 300 тысяч рублей.

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