Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ревде толпа подростков избила восьмилетнего мальчика. Это произошло во дворе дома пострадавшего ребенка. Об этом рассказала мама мальчика порталу Е1.

Днем 3 февраля толпа подростков накинулась на мальчика в самой темной части подъезда. На помощь мальчику пришла его старшая сестра. Она выбежала из квартиры и разогнала дебоширов. Мальчик получил травмы, на его теле остались синяки. Мама ребенка рассказала, что компания подростков давно терроризирует местных жителей.

Инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю СК по Свердловской области возбудить уголовное дело.

- По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области было направлено ходатайство о передаче материалов из органов полиции в Следственное управление СК России. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области М.В. Богинскому возбудить уголовное дело, выяснить все обстоятельства произошедшего и представить доклад, - говорится в сообщении.

Ситуация будет находиться на контроле Следственного комитета России. За ходом расследования будет следить глава ведомства.

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