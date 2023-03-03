Житель Качканара зарезал друга во время застолья

Следователям удалось доказать вину мужчины. Фото: СУ СК Свердловской области

Житель Качканары зарезал друга во время застолья. Мужчины вместе выпивали в квартире погибшего. Об этом сообщили в Следственном комитете Свердловской области.

Инцидент произошел 11 декабря 2022 года. 31-летний свердловчанин пришел в гости к другу. Вместе мужчины выпивали. Однако во время застолья они поссорились. Это привело к драке.

- На почве ссоры обвиняемый вооружился ножом хозяйственно-бытового назначения и причинил им оппоненту один удар в область груди. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия через непродолжительное время, - рассказали в СУ СК.

Следователи собрали все улики. Они осмотрели место происшествия, допросили обвиняемого и свидетелей. Также были проведены биологическая, медико-криминалистическая и молекулярно-генетическая экспертизы. Так удалось доказать вину свердловчанина. На мужчину возбудили уголовное дело. Оно направлено в суд.

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