Свердловчанке грозит реальный срок за ложный донос

Женщина может отправиться в тюрьму на три года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловчанке из Нижних-Серег грозит реальный срок за ложный донос. Женщина обвинила двух мужчин в изнасиловании. Об этом сообщили в Следственном комитете Свердловской области.

По словам 42-летней свердловчанки, в январе 2023 года на нее напали двое неизвестных. Якобы мужчины надругались над женщиной. После этого пострадавшая обратилась в полицию.

- В ходе проверочных мероприятий женщина уточнила свои доводы и уже указала на двух конкретных мужчин, якобы причастных к данному тяжкому преступлению. Однако при проведении дальнейших проверочных мероприятий выяснилось, что женщина мужчин оговорила, и эти граждане не только не причастны к якобы имевшему место изнасилованию, но даже ни разу не видели эту гражданку, - рассказали в СК.

Так в полиции сделали вывод, что женщина совершила заведомо ложный донос. После чего за это на нее завели уголовное дело. Женщине грозит до трех лет лишения свободы. На данный момент проходит сбор доказательств.

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