Старушку обманули по отработанной схеме «Ваш родственник попал в ДТП» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове 91-летняя пенсионерка подарила мошенникам полтора миллиона рублей. Старушку обманули по отработанной схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Как оказалось, пожилой женщине позвонили еще в начале февраля.

Голос на том проводе сообщил, что это ее дочь, и она стала виновником серьезной аварии.

- Затем трубку взял мужчина, который представился следователем и пояснил, что на лечение пострадавшей необходим миллион рублей. Женщина ответила, что она готова передать деньги, - уточнили в ГУ МВД по Свердловской области.

Вскоре на пороге квартиры появилась девушка лет 25 в медицинской маске и забрала крупную сумму.

- Но на этом история не закончилась. Злоумышленники позвонили повторно, и мужчина-«следователь» потребовал аналогичную сумму денег, якобы на лечение и транспортировку пострадавшей, - уточнили в полиции.

В итоге женщина отдала еще 500 тысяч. Возбуждено уголовное «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».