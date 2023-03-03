Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Лучшей доярке Свердловской области подарили отечественную Lada Kalina. Торжественная церемония передача машины состоялась 3 марта. Примечательно, что за прошлый год всего было произведено почти 850 тысяч тонн молочной продукции.

В этот раз лучшей признали оператора машинного доения ООО «Народное предприятие «ИСКРА» Людмилу Масленникову. Именно ей вручили ключи от автомобиля.

- Год от года «уральские молочники» ставят новые рекорды. Продуктивность дойного стада в регионе растет уже на протяжении 13 лет, - отметили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Известно, что больше 50 предприятий по итогам года получили от каждой коровы более восьми тонн молока.

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поздравила лидеров с их успехами и добавила, что в нынешнем году на поддержку сельского хозяйства в областном бюджете запланировано 2,6 млрд рублей.