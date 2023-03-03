Погрузка на Свердловской железной дороге в феврале составила 10,8 млн тонн

Фото: пресс-служба СвЖД

Погрузка на Свердловской железной дороге в феврале 2023 года составила 10,8 млн тонн, что на 6,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за февраль вырос на 9,4% и составил 17,4 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 6,4%, до 21,8 млрд тонно-км.

С начала 2023 года на СвЖД погрузили 21,8 млн тонн грузов (-9,3% к аналогичному периоду предыдущего года). В частности, по железной дороге отправлено:

- нефти и нефтепродуктов – 6,4 млн тонн (-6,7% к январю-февралю 2022 года);

- строительных грузов – 5,2 млн тонн (+23,1%);

- химических и минеральных удобрений – 1,9 млн тонн (-32,9%);

- руды железной и марганцевой – 1,8 млн тонн (-13%);

- черных металлов – 1,6 млн тонн (-11,1%);

- руды цветной и серного сырья – 799,1 тыс. тонн (-13%);

- промышленного сырья и формовочных материалов – 738,7 тыс. тонн (-56,9%);

- химикатов и соды – 526,7 тыс. тонн (-11%);

- цемента – 390,7 тыс. тонн (-7,7%);

- кокса – 384,8 тыс. тонн (-10,1%);

- лома черных металлов – 292 тыс. тонн (-7,5%);

- лесных грузов – 273 тыс. тонн (-8,2%).

Грузооборот с начала 2023 года составил 37 млрд тарифных тонно-км (+8,6%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 46,2 млрд тонно-км (+5,5%).

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги» в феврале 2023 года составила 97,2 млн тонн, что на 0,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за февраль 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,6% и составил 212,1 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 4,4% и составил 264,1 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-февраль 2023 года, по оперативным данным, составила 196,4 млн тонн, что на 2,4% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,5% и составил 440,7 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 2,3% и составил 535,9 млрд тонно-км.