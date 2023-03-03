Представители суворовского училища в Екатеринбурге передали внедорожник в зону СВО

Партию техники принял замполит «Отважных», который сам недавно преподавал на Урале Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представители попечительского совета суворовского училища в Екатеринбурге передали бойцам в зону спецоперации внедорожник, квадрокоптеры и тепловизионные монокуляры. В совете рассказали, что хотят поддержать солдат из группировки «Отважные», среди которых есть и выпускники суворовских.

- Вместе с ребятами из и дорожно-строительными компаниями мы передали на линию соприкосновения УАЗ «Патриот» и много других полезных на передовой вещей. Цель миссии – поддержать наших парней, - отметил член попечительского совета Екатеринбургского Суворовского военного училища Василий Старков.

Партию техники принял замполит «Отважных», который сам недавно преподавал на Урале.

- Мы знаем, с чего начинается Родина. Мы за Россию, мы за президента, - добавляют уральские суворовцы.