Подрядчиком выступит местная компания «Тагилдорстрой» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на пустыре на Гальянке возведут современный культурно-образовательный центр. По словам мэра города, рабочие уже выехали на место, чтобы оценить, где будет монтироваться строительный городок.

Кроме того, определился и подрядчик для этих целей: конкурс выиграла муниципальная компания «Тагилдорстрой».

- Действительно рад, что конкурс выиграла наша надежная муниципальная компания. Недавно рассказывал, что это за объект, и почему он необходим на ГГМ. Повторюсь, это будет современный детский центр творчества, - написал на своей странице в социальных сетях мэр города Владислав Пинаев.

Ранее стало известно, что в Свердловской области к 2025 году в рамках концессии построят две новые школы. Планируется, что учебные заведения появятся в Екатеринбурге и Березовском. Накануне были подписаны соглашения на принципах государственно-частного партнерства.