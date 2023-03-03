На трассе под Екатеринбургом водитель легковушки сбил пешехода и скрылся с места ДТП

На мужчину составили протокол по факту оставления места ДТП и лишили водительских прав на год. Фото: УГИБДД по Свердловской области

На трассе под Екатеринбургом водитель отечественной легковушки сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел 1 марта, в результате 44-летнего мужчину увезли в больницу с сотрясением головного мозга, ушибами и переломом бедра.

- На месте обнаружено боковое зеркало легкового автомобиля, предположительно марки Lada Kalina голубого цвета, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Предполагаемого нарушителя отследили при помощи специального программного обеспечения «Паутина». Во время осмотра автомобиля обнаружились характерные для ДТП повреждения.

- 50-летний владелец машины признался в наезде и объяснил, что даже не понял, что сбил человека, - добавили в региональной Госавтоинспекции.

На мужчину составили протокол по факту оставления места ДТП и лишили водительских прав на год.