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НовостиПроисшествия3 марта 2023 11:29

На уральской трассе в столкновении иномарки и фуры погиб один человек

На месте аварии организовали реверсивное движение
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Авария произошла днем 3 марта на 223 километре магистрали «Пермь – Екатеринбург». Фото: УГИБДД по Свердловской области

Авария произошла днем 3 марта на 223 километре магистрали «Пермь – Екатеринбург». Фото: УГИБДД по Свердловской области

На уральской трассе в столкновении иномарки Mitsubishi и фуры погиб один человек, еще один получил различные травмы. Авария произошла днем 3 марта на 223-м километре магистрали Пермь – Екатеринбург.

- В результате ДТП погиб водитель Mitsubishi - 31-летняя женщина, травмы получила 28-летняя пассажирка этой машины. По предварительным данным, водитель легковушки зацепила обочину и выехала на встречную полосу, где в этот момент двигался грузовой MAN, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

На месте аварии организовали реверсивное движение, инспекторы ДПС регулируют движение транспорта.

Ранее стало известно, что на уральской трассе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов в столкновении рейсового автобуса и мусоровоза пострадал один человек. Авария произошла днем 2 марта на 346-м километре магистрали.