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НовостиПроисшествия3 марта 2023 11:01

Мошенник в Нижнем Тагиле запугал любителя «клубнички»

Мужчина лишился своих сбережений
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
После посещения сайта мужчине позвонил мошенник и запугал его

После посещения сайта мужчине позвонил мошенник и запугал его

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Житель Нижнего Тагила нашел в интернете на сайт в поисках досуга с девушкой легкого поведения, чтобы пригласить даму к себе в гости. Но в итоге он остался без отдыха и денег. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

32-летний мужчина выбрал на сайте девушку и написал ей, а та потребовала предоплату. После этого клиент покинул сайт. Но вскоре ему позвонил мужчина, который сказал, что у мужчины будут серьезные проблемы, если он не заплатит крупную сумму, которую тот в итоге перевел на указанный счет.

После этого клиент - сотрудник одного из градообразующих предприятий обратился за помощью в полицию. Стражи порядка рассказывают, что ранее мошенники по такой же схеме обманули инженера одного из заводов Екатеринбурга и путеукладчика, а также педагога-психолога и нескольких пенсионеров.