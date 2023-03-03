Остерегаться зараженных голубей стоит владельцам птиц Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге замечены голуби с вертячкой - это болезнь, при которой птицы странно поворачивают голову. По словам специалиста, чаще всего от этого вируса пернатые умирают, если их не лечить.

- Это распространенный недуг для всех птиц. Официально называется болезнью Ньюкасла. Сложное заболевание с разными проявлениями. Чаще всего птица совершает головой круговые движения и при этом сама не движется, - рассказала орнитолог Александра Хлопотова. - Передается вирус воздушно-капельным путем. Он спокойно выживает при охлаждении и погибает при высоких температурах.

Также она отметала, что болезнь Ньюкасла распространяется там, где наблюдается скопление голубей. Из этого следует, что в Екатеринбурге есть вероятность массового заражения вертячкой голубей, а затем массовой гибели.

Остерегаться зараженных голубей - переносчиков болезни стоит владельцам птиц. Людям же вертячка не так страшна и не смертельна. По информации Роспотребнадзора, если человек заражается этим вирусом, то переносит его, как грипп. Однако больниц птиц лучше не трогать, так как помимо вертячки они могут быть переносчиками и других более опасных инфекций.

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