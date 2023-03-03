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НовостиНедвижимость3 марта 2023 10:47

В Надыме обустроят аллею для семейного отдыха

Она появится на участке от улицы Зверева до ДК Победа
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
На одной из старейших улиц Надыма появится новая аллея. Фото: проектная документация

На одной из старейших улиц Надыма появится новая аллея. Фото: проектная документация

В Надыме обустроят общественное пространство для семейного отдыха. Это будет аллея, которая расположится от улицы Зверева до Дома культуры «Победа» по улице Комсомольской. Именно этот проект в 2022 году победил в рейтинговом голосовании. Об этом пишет портал «Ямал 1».

На новой аллее появятся скамьи, урны и арт-объекты, а также тротуары и велодорожка. Здесь установят систему освещения.

В прошлом году здесь обустроили Сквер трудовой славы, что стало первым этапом обновления одной из самых старых улиц города. В ближайшие месяцы жители Надыма вновь будут голосовать за территории, одну из которых преобразят в 2024 году.