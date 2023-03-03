Нижне-Качканарское водохранилище. Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ КГОК

ЕВРАЗ КГОК в 2022 году сэкономил 11 млн кубометров свежей воды Нижне-Качканарского водохранилища. Это стало возможно благодаря реализации проекта возврата дренажных вод в технологический оборотный цикл комбината.

Мощные насосы на дамбе №2 хвостохранилища. Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ КГОК

Для перехвата технологических вод под дамбой № 2 на хвостохранилище была запущена насосная станция из трех мощных агрегатов, которые откачивают дренирующую воду из накопительного зумпфа. Далее она возвращается на обогатительную фабрику.

«Мы активно продолжаем работу по перехвату и возврату дренажных вод в отсеки хвостохранилища, – отметил исполнительный директор ЕВРАЗ КГОК Александр Принев. - В 2023 году планируем ввести в работу насосы под дамбами 3 и 4, что позволит снизить забор воды еще порядка на 14 млн кубометров ежегодно».

Насосная станция откачивает дренажные воды для повторного использования. Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ КГОК

ЕВРАЗ направил на реализацию проекта возврата дренажных вод более 100 млн рублей. Компания прилагает все возможные усилия для сохранения водного баланса и экологического благополучия Качканара.

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области утвердило на 2023 год заявку на водные ресурсы ЕВРАЗ КГОК в меньшем объеме.