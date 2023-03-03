Ипотеку на квартиру большой площади можно получить по сниженной ставке

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Скидка в размере 0,2 п.п распространяется на готовое и строящееся жилье и может быть суммирована с другими дисконтами банка. В результате максимальное снижение ставки по жилищному кредиту может достигать 0,5 п.п.

«Нашему банку стратегически важно оказывать адресную помощь российским семьям, в первую очередь тем, кто воспитывает детей. Ранее мы предлагали установить для таких клиентов дифференцированную ставку на государственном уровне в рамках льготной ипотеки, а сегодня запускаем собственную подобную программу. В настоящее время на квартиры от 85 кв. метров у нас приходится примерно каждая седьмая ипотечная сделка. Принцип «Больше метров – меньше ставка» позволит нашим заемщикам приобрести просторную квартиру с меньшей финансовой нагрузкой и обеспечить будущему поколению комфортные условия жизни. С учетом дополнительного дисконта итоговая ставка по ипотеке для наших клиентов будет одной из наиболее доступных на рынке», – прокомментировал член правления банка Святослав Островский.