Жители Екатеринбурга стали реже покупать машины и бытовую технику

Жители Екатеринбурга перестали покупать машины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга в 2022 году стали реже покупать автомобили и бытовую технику. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе администрации города.

Также горожане в прошлом году стали реже совершать спонтанные покупки, используя более прагматичный и плановый подход к приобретению товаров.

- Отчасти, это стало следствием развития интернет-торговли. Электронная коммерция позволяет обдумать покупки перед их приобретением, - говорит начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Предеин.