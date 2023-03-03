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НовостиЭкономика3 марта 2023 9:51

Жители Екатеринбурга стали реже покупать машины и бытовую технику

Об этом рассказали в мэрии
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Жители Екатеринбурга перестали покупать машины

Жители Екатеринбурга перестали покупать машины

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга в 2022 году стали реже покупать автомобили и бытовую технику. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе администрации города.

Также горожане в прошлом году стали реже совершать спонтанные покупки, используя более прагматичный и плановый подход к приобретению товаров.

- Отчасти, это стало следствием развития интернет-торговли. Электронная коммерция позволяет обдумать покупки перед их приобретением, - говорит начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Предеин.