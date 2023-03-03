В Нижнем Тагиле мужчина стал жертвой «Адама», когда искал любовь в интернете

Мужчина лишился всех своих сбережений

В Нижнем Тагиле сотрудник одного из градообразующих предприятий решил найти любовь на одну ночь по интернету. Но в итоге мужчина потерял все свои сбережения. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил глава ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Пострадавший пришел к полицейским отдела №18 и составил заявление. Так, 32-летний мужчина зашел на интернет-сайт, чтобы обменять деньги на любовь женщин. Полицейские возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

- Гражданин выбрал нужный себе объект для веселого времяпровождения. Ответившая девушка никак не представилась, сообщив лишь, что она выезжает только по предоплате, при этом сумму не назвала. Любителю «клубнички» все это показалось подозрительным, и он прекратил разговор, - сообщил полковник Горелых.

На следующий день мужчине позвонил человек, представившийся не иначе, как вор в законе «Адам большой». Он сказал пострадавшему, что его ждут проблемы из-за звонка девушкам с сайта. «Адам» сказал, что если ему не возместят крупную сумму, то будут в опасности все его близкие. Для убедительности он назвал их персональные данные.

Так, мужчина перечислил на счет «Адама» требуемую сумму. Затем, пострадавший понял, что с ним беседовал аферист. В полиции напоминают о том, что полицейские и иные ведомства никогда не ведут разговор по поводу финансов. Нужно остерегаться звонков с подозрительных номеров и пользоваться программами-определителями номеров.