В Екатеринбурге рост зарплат обогнал инфляцию

Зарплаты в Екатеринбурге постепенно растут Фото: Алексей БУЛАТОВ

По итогам 2022 года средняя зарплата у жителей Екатеринбурга составила 72,5 тысячи рублей, ее рост обогнал официальную инфляцию, которая в прошлом году составила 13,4%. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

- Показатель существенного выше, чем в среднем по стране, - рассказал глава департамента экономики мэрии Екатеринбурга Алексей Предеин.

Отметим, что в среднем в 2022 году россияне в месяц зарабатывали 64 тысячи рублей. В администрации города считают, что в ближайшие три года реальные доходы населения уральской столицы восстановятся.