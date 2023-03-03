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НовостиЭкономика3 марта 2023 9:27

В Екатеринбурге рост зарплат обогнал инфляцию

Средняя зарплата составила 72,5 тысячи рублей
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Зарплаты в Екатеринбурге постепенно растут

Зарплаты в Екатеринбурге постепенно растут

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По итогам 2022 года средняя зарплата у жителей Екатеринбурга составила 72,5 тысячи рублей, ее рост обогнал официальную инфляцию, которая в прошлом году составила 13,4%. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

- Показатель существенного выше, чем в среднем по стране, - рассказал глава департамента экономики мэрии Екатеринбурга Алексей Предеин.

Отметим, что в среднем в 2022 году россияне в месяц зарабатывали 64 тысячи рублей. В администрации города считают, что в ближайшие три года реальные доходы населения уральской столицы восстановятся.