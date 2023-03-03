Эксперты поддержали инициативу запуска «детских депозитов»

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Об этой инициативе глава банка ранее заявил на Финансовом форуме РСПП.

По словам Андрея Костина, при рождении детей государство могло бы вносить определенную сумму на открытый на имя ребенка депозит и в дальнейшем пополнять его дополнительно к родительским взносам. «Подобный инструмент позволит семьям в комфортном для себя режиме формировать семейный капитал», - подчеркнул глава ВТБ.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что поддерживает идею, поскольку ее реализация поможет стимулировать рождаемость и улучшить финансовую базу банковского сектора. По мнению Аксакова, при запуске программы необходимо предусмотреть льготы для держателей тех «детских депозитов», сумма которых к совершеннолетию ребенка составит более 1,4 млн рублей. Эксперт считает, что для таких вкладов должны быть установлены повышенные процентные ставки и специальные условия - например, возможность досрочного снятия средств без потери дохода при наступлении чрезвычайных жизненных обстоятельствах. Также Анатолий Аксаков предложил стимулировать работодателей к участию в программе через предоставление налоговых льгот, а также освобождать от подоходного налога ту часть заработной платы родителей, которую они направят на целевой «детский вклад».

Алина Розенцвет, генеральный директор Национального Рейтингового Агентства, отмечает, что запуск системы «детских депозитов» способствует притоку «длинных денег» в банковскую систему, которые, в свою очередь, станут одним из источников финансирования масштабных инфраструктурных проектов. По оценке эксперта, реализация предложенной ВТБ программы укрепит меры социальной поддержки с фокусом на подрастающее поколение, что позволит в будущем повысить производительность труда молодых специалистов и, как следствие, конкурентоспособность национальной экономики. Как считает госпожа Розенцвет, «детский депозит» может представлять собой пополняемый рублевый вклад, срок которого заканчивается в момент совершеннолетия ребенка, а доходность привязана к ключевой ставке. Такой инструмент позволит обеспечить ребенка средствами на оплату образования или медицинской помощи, и при этом сформирует приток в экономику «длинных» денег с прогнозируемой стоимостью.