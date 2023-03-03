Фото: telegram-канал Телеграмма РЖД

Из Екатеринбурга начнут курсировать двухэтажные поезда. Двухэтажные вагоны заменят собой одноэтажные на новых маршрутах.

- Двухэтажные поезда начнут перевозить пассажиров в сообщении Уфа - Имеретинский Курорт и Екатеринбург - Москва, - рассказали в РЖД.

Фото: telegram-канал Телеграмма РЖД

Современные вагоны оборудованы системами поддержания микроклимата, обеззараживания воздуха и биотуалетами. В каждом купе есть розетки для зарядки мобильных устройств, USB-порты.

Кроме того двухэтажным вновь станет поезд № 71/72 сообщением Чебоксары - Москва. В общей сложности, в 2023 году РЖД планирует получить от АО «Трансмашхолдинг» 100 двухэтажных вагонов.

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