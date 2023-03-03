Семья из Полевского спасает лесных зверей

В фонде Татьяны и Альберта спасают сотни животных. Фото: соцсети Татьяны Голик

Супруги Татьяна Голик и Альберт Гиниятов создали в поселке Зюзельском недалеко от города Полевского фонд спасения животных «Особый питомец». К ним регулярно обращаются за помощью ветеринары и инспекторы Росприроднадзора, когда нужно спасти животных из леса. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Татьяна и Альберт занялись лечением животных в 90-е годы. Они помогали травмированным бездомным животным, иногда к ним привозили раненых обитателей леса.

- Чтобы работать с ними официально и не нарушать закон, был создан фонд, - говорит Татьяна.

Многие знают о паре из СМИ. Так, в конце 2022 года в фонд привезли сбитую машиной на трассе у Палкинского торфяника косулю.

Сейчас в центре Татьяны и Альберта живут почти сотня диких животных. Здесь есть самка американского енота Глаша, лебедь-шипун Ангел, который не смог улететь на юг из-за вывернутых с рождения крыльев, косуля Янка, которую сразу после рождения бросила мать, и другие обитатели.