В Каменске-Уральском слепые сестры просят о помощи

Незрячим женщинам нужна помощь Фото: Михаил ФРОЛОВ

Две сводные сестры, приехавшие в Каменск-Уральский из Москвы и Казани, попросили о помощи. Об этом пишет портал KU66.RU.

Наталья и Ирина – инвалиды первой и второй группы, первая почти полностью ослепла, вторая немного видит. Обе оказались в Каменске-Уральском, где снимают вместе квартиру в центре города.

Наталья - кандидат в мастера спорта по мотоспорту, на соревнованиях она получила тяжелые травмы и потеряла зрение. От мужа, который ее сильно бил, ей пришлось уйти.

На лечение потребовались большие деньги. Пришлось взять кредиты, а потом продать квартиру и перебраться в хрущевку, чтобы отдать долги. К тому же ей нужен дорогой инсулин – у женщины диабет. Потом пришлось продать и квартиру в хрущевке.

Когда сестры попытались купить жилье в Барнауле, их обманул мошенник-риелтор, из-за чего женщины остались без денег и квадратных метров. Тогда они приехали в Казань, где работали в колл-центре, чтобы выжить.

Квартира, которую снимают сестры, выставлена на продажу, поэтому их могут попросить съехать в любой момент. Новую квартиру пока подобрать не получается, так как у женщин дома живет собака-поводырь.

- Был один вариант, согласиться сдать за 20 тысяч, а мы еле 10 наскребаем. И не нужна нам большая квартира, – рассказывает Наталья.

Сейчас сестры ищут работу на дому. Им нужно выплачивать кредиты, также нужны деньги на съем жилья и лекарства.