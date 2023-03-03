По словам Алексея Прядеина, ситуация исправляется, поскольку часть уехавших возвращается обратно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за миграционного оттока возник дефицит кадров. Как сообщил начальник городского Департамента экономики Алексей Прядеин, за 11 месяцев 2022 года миграционная убыль составила 4 893 человека.

- В то время, когда нужно привлекать людей на предприятия, в экономике формируется дефицит, особенно это касается рабочих специальностей, IT-сферы, - рассказал Алексей Прядеин. - Сейчас ситуация исправляется, поскольку часть уехавших возвращается обратно, а многие по-прежнему работают в РФ на удаленке, физически находясь в другой стране.

Он отметил, что сейчас администрация города вместе с областным правительством и Центром занятости пытается решить проблему обеспеченности кадрами.

Напомним, ранее мы писали, что Свердловская область вошла в десятку регионов, где в 2022 году работодатели сильнее других нуждаются в токарях, фрезеровщиках и шлифовщиках. К такому выводу пришли аналитики онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru. По их данным, спрос на эти рабочие профессии в нашем регионе за год вырос на 73%.

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