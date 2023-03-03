В Алапаевске пропал 19-летний парень

Егор перестал выходить на связь 3 марта. Фото: СРОО ДПСО «Прорыв»

В Свердловской области пропал 19-летний парень. Егор Филимонов из Алапаевска перестал выходить на связь 3 марта. Поиском молодого человека занимается поисково-спасательный отряд «Прорыв», а также ОВД Алапаевска.

- На момент пропажи был одет в футболку, толстовку чёрного цвета с рисунком, бомбер тёмно-зелёного цвета, брюки-джогеры чёрного цвета, кроссовки красного цвета, - уточняют в СРОО ДПСО «Прорыв».

С собой у Егора Филимонова была дорожная сумка темно-зеленого цвета. Парень может передвигаться на автомобиле ВАЗ 2114.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, в поисково-спасательном отряде просят незамедлительно звонить СРОО ДПСО «Прорыв».

Тем временем, в Екатеринбурге продолжаются поиски 26-летнего Михаила Логинова. 21 января он перестал выходить на связь со своим братом, который живет в городе Лесной, хотя до этого они созванивались довольно часто. В Екатеринбурге Михаил снимал квартиру.