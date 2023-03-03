В Екатеринбурге постоят вторую школу в рамках государственно-частного партнерства

Подписание концессионного соглашения по строительству школы в Пионерском микрорайоне. Фото: пресс-служба компании «Атомстройкомплекс»

Накануне Министерство образования Свердловской области и компания «Атомстройкомплекс» заключили концессионное соглашение о строительстве школы на 1500 мест в Пионерском микрорайоне. Это будет уже вторая школа в Екатеринбурге, которая строится в рамках государственно-частного партнерства – инициатором и участником соглашения в обоих случаях выступил крупнейший строительный холдинг Урала «Атомстройкомплекс». Напомним, первым образовательным проектом, реализуемым в рамках ГЧП, стала школа № 41 в Верх-Исетском районе – ее строительство стартовало осенью 2022 года и будет завершено до конца 2023 года.

Проект будущей школы. Фото: пресс-служба компании «Атомстройкомплекс»

– Школа на 1500 человек появится в районе сложившейся застройки в Пионерском микрорайоне – в квартале улиц Советская – Сулимова – Данилы Зверева – Блюхера, – рассказал зам. директора АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» Александр Копылов. – Четырехэтажное здание будет отличаться необычный архитектурой – скатными крышами, выразительной пластикой фасадов, наличием высотной доминанты по типу башни, которая станет локальным градостроительным акцентом. Функционально школа состоит из трех блоков – блока начальной школы на 600 учеников, блока основной и старшей школы, а также блока общешкольных помещений. Проектом предусмотрен современный актовый зал с балконом на 450 мест, библиотечный центр с коворкингом и мультимедийной аудиторией, а также спортивно-оздоровительный блок, включающий большой спортивный зал, трансформируемый зал и тренажерный зал.

Проект будущей школы. Фото: пресс-служба компании «Атомстройкомплекс»

По условиям соглашения строительные работы будут завершены до 31 декабря 2024 года. После этого «Атомстройкомплекс» еще пять лет будет осуществлять техническую эксплуатацию объекта. В сентябре 2025 года школа сможет принять первых учеников. Применение механизмов государственно-частного партнерства позволяет ускорить старт строительства необходимых городу объектов социальной инфраструктуры – оно осуществляется на кредитные средства банка, а после возмещается из бюджета.