В Екатеринбурге компания поставляла в соцучреждения и магазины поддельное сливочное масло

Из-за ошибки в документах установить происхождение продукции невозможно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники Россельхознадзора в конце февраля обнаружили, что торговая компания «Урал», поставляет сливочное масло в соцучреждения и магазины Свердловской области с признаками фальсификации. Компания неправильно оформила документы на продукцию.

- Уполномоченное лицо организации путем инвентаризации увеличило объем молочной продукции - «Масло сливочное Крестьянское сладко-сливочное несоленое, массовая доля жира 72,5%» - с 40 кг до 134,4 кг, тем самым ввело в реализацию 95 кг без указания документа, подтверждающего происхождение продукции, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве объяснили, что из-за ошибки в документах установить происхождение продукции не представляется возможным. Поэтому считается, что компания продавала продукцию неизвестного происхождения с признаками фальсификации.

Торговой компании «Урал» на 10 дней приостановлена регистрация в ФГИС «ВетИС»[прим.ред - предназначена для обеспечения прослеживаемости подконтрольных товаров и оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов]. Кроме того, в адрес хозяйствующего субъекта выписано предостережение о недопущении нарушений требований. Получателям молочной продукции направлены информационные письма для принятия мер.

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