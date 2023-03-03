Полицейские проверили 40 человек во время рейда в ТЦ Екатеринбурга

Профилактическое мероприятие проходило 1 марта
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Полицейские проверили 40 человек во время рейда в ТЦ Ленинского района Екатеринбурга. Профилактическое мероприятие проходило 1 марта.
- Выбор места проведения мероприятий обусловлен тем, что крупные торговые точки традиционно являются местом притяжения молодежи, - объяснили в УМВД Екатеринбурга. - Кроме того, в органы внутренних дел регулярно поступают сообщения о нетактичном или даже противоправном поведении молодых людей в общественных местах.
В итоге были выявлены два иностранца, нарушившие миграционное законодательство и несовершеннолетний, употребляющий алкоголь в общественном месте. Подростка привлекли к административной ответственности.
В рейде приняли участие сотрудники отдела охраны общественного порядка УМВД, участковые, сотрудники патрульно-постовой службы и инспекторы ПДН.
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