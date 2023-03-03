Дмитрий Медведев провел совещание на БАЭС

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев 2 марта провел совещание с руководством ГК «Росатом» на Белоярской атомной электростанции (БАЭС). На нем обсуждали вопросы информационной безопасности и технологической независимости критической информационной инфраструктуры.

- Сегодня мы поговорим о вопросах внутри атомной отрасли, но с учетом того, что вызовы в киберпространстве нарастают, проблема гораздо шире, - рассказал Дмитрий Медведев. - Именно поэтому наша межведомственная комиссия Совета Безопасности этим вопросом занимается по всему спектру проблем.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Заместитель председателя Совета Безопасности добавил, что президент РФ Владимир Путин определил госкорпорацию головной организацией, отвечающей за разработку и производство программно-аппаратных комплексов. По словам Дмитрия Медведева, у «Росатома» для этого есть весь необходимый потенциал.

Также он отметил, что с 2019 года «Росатом» в сфере критической информационной инфраструктуры реализует специальную программу в области импортозамещения.

В совещание приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев.

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