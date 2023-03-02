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НовостиПроисшествия2 марта 2023 20:41

В Екатеринбурге в Верх-Исетском районе загорелся грузовик

При пожаре повредилась грузовая кабина авто
Дарья ЧИПУРИНА
Девять пожарных прибыли тушить грузовик

Девять пожарных прибыли тушить грузовик

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в Верх-Исетском районе загорелся автомобиль. На улице Евгения Савкова вспыхнул грузовик. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. Сообщение о возгорании поступило дежурному 2 марта в 11:13.

- На площади шести квадратных метров повреждена кабина грузового автомобиля «КАЗ 6520-Самосвал», - рассказали в МЧС.

Тушить возгорание прибыли три пожарные машины и девять спасателей. Им удалось справиться с огнем за пять минут.

В свердловском МЧС напомнили, что в машине всегда должны находиться огнетушитель, лопата, емкость с водой и песок. Благодаря этим предметам водитель сможет справиться с огнем самостоятельно.

Ранее в Верхней Салде загорелся частный дом. На площади 85 квадратных метров сгорели частный жилой дом и надворные постройки. На место прибыли три пожарные машины и 13 спасателей.

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