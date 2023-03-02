Учителя из 10 свердловских школ год не получали часть зарплаты

Учителям подняли зарплату на 4% Фото: Анастасия ОСИПОВА

Учителя из 10 екатеринбургских школ год не получали часть зарплаты. Сотрудникам не проиндексировали оплату труда. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ведомство установило, что в МАОУ СОШ Лицей № 12, школах №№ 11, 31, 23, 25, 79, 141, 184, 185 и 202 были нарушены трудовые права учителей. В учреждениях не начисляли часть проиндексированной зарплаты. Это происходило с 2021 по 2022 годы.

- Учитывая характер и степень выявленных нарушений, прокуратура в адрес директоров школ внесла представления об устранении допущенных нарушений трудового законодательства, - рассказали в ведомстве.

Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности. А юридические лица выплатили штраф в размере 150 тысяч рублей. На данный момент учителям рассказали об условиях труда. Их зарплаты подняли на четыре процента.

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