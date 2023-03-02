В Верхнем Тагиле простились с бойцом, погибшим в ходе СВО

Молодому человеку было 33 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Верхнем Тагиле прошли проводы молодого бойца из Нижнего Тагила. 33-летний Александр Вагин погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил глава Городского Округа Василий Кириченко.

Прощание с парнем прошло 1 марта в родительском доме. После бойца отпевали в церкви.

- При выполнении задач в ходе СВО в жестком бою в Артемовске ДНР Героически погиб Вагин Александр Анатольевич, - написал в своих социальных сетях Василий Кириченко.

С молодым человеком простились 1 марта. Фото: страница Василия Кириченко во «ВКонтакте»

Также глава Верхнего Тагила принес соболезнования родным и близким молодого человека.

Также 1 марта простились с еще одним бойцом из Свердловской области. Во время спецоперации на Украине погиб 29-летний уроженец Тугулыма. Известно, что день рождения мужчина отпраздновал за полтора месяца до гибели. С ним в части также служил его брат.

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