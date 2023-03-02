Мошенники убедили женщину взять кредит Фото: Даниил ОПАРИН

Пенсионерка из Красноуфимска отдала мошенникам больше 140 тысяч рублей. Когда она поняла, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. Об этом сообщили в МО МВД Росссии «Красноуфимский».

64-летняя свердловчанка обратилась в дежурную часть города за помощь. Она рассказала полицейским, что стала жертвой мошенников. Женщине позвонили якобы из полиции. Ее спросили о том, давала ли она доверенность на получение кредита на ее имя другому человеку. Тогда пенсионерка заволновалась.

- После чего гражданка начала разговор с оператором центробанка, который пояснил, что он проверяет операторов сбербанка, которые продают данные клиентов. Для того, чтобы их проверить, женщине необходимо оформить кредит, - рассказали в полиции.

Женщина поверила мошенникам. Так она оформила кредит на 150 тысяч рублей и отправила неизвестным 147 тысяч. Пенсионерке пообещали позвонить на следующий день, но этого так и не произошло. Тогда свердловчанка поняла, что перевела деньги мошенникам.

Сотрудники Красноуфимской полиции уже возбудили уголовное дело за мошенничество. Они разыскивают преступников.

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