На парня завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Урале пасынок украл почти 100 тысяч рублей у отчима. Житель Пышминского района заметил пропажу и обратился в полицию. Об этом сообщили в ГУ МВД Свердловской области.

В январе 2023 года мужчина заметил, что у него пропали 99 тысяч рублей. Полицейским удалось установить, что деньги забрал пасынок мужчины.

- Стражи порядка выяснили все обстоятельства произошедшего. Пасынок, находясь в гостях у потерпевшего, когда он отсутствовал дома, нашел в комнате денежные средства, которые решил тайно похитить с корыстной целью личного обогащения, - рассказали в полиции.

Все деньги парень успел потратить. Однако после того, как правда вскрылась, молодой человек вернул мужчине деньги. Так он хотел загладить вину перед отчимом.

Все же на молодого человека завели уголовное дело. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Дело уже передано в суд.

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