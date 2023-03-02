Следующая игра в рамках 1/8 финала также состоится в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» на домашней арене выиграл первый матч плей-офф кубка Гагарина. Подопечные Николая Заварухина смогли сломить противостояние магнитогорского «Металлурга». Встреча завершилась со счетом 4:2.

Гости площадки первыми открыли счет: на 18 минуте первого периода отличился Артем Минулин, через полторы минуты хозяева ответили на это точным броском Георгия Белоусова.

К середине второго игрового отрезкеа Ник Эберт вывел «шоферов» вперед, однако Николай Голдобин сравнял счет.

В третьем периоде екатеринбуржцам снова удалось вырваться вперед: Кертис Волк сумел реализовать численное преимущество, а капитан Сергей Широков установил окончательный счет матча. Следующая игра в рамках 1/8 финала также состоится в Екатеринбурге.