Уголовное дело направлено в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге лже-риелтор выманила у знакомой 500 тысяч рублей. Женщина забрала себе деньги со сделки купили-продажи. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В январе 2022 года свердловчанка, работавшая риелтором, решила нажиться на своей знакомой. От имени собственника она заключила договор купли-продажи жилья.

- В целях реализации преступного умысла обвиняемая от имени собственника, не имея на данные действия полномочий, заключила с покупателем предварительный договор купли-продажи недвижимости и получила в качестве обеспечения исполнения обязательств, принятых по договору, аванс в размере 100 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

При этом полученные деньги она забрала себе. Свердловчанка и дальше продолжила выманивать у знакомой деньги. Во второй раз она забрала 400 тысяч рублей. Украденными средствами женщина оплатила свои кредиты.

Как оказалось, ранее риелтора уже судили за подобные преступления. На женщину составили уголовное дело. Его передали в Чкаловский районный суд города.

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