Первая игра в столице назначена уже на 15 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Определился соперника футбольного клуба «Урал» по полуфиналу Кубка России. Жеребьевка определила, что «шмелям» предстоит сыграть с московским «Спартаком». Первая игра в столице назначена уже на 15 марта.

- Мы рады тому, что нашим соперником станет именно «Спартак». Зрители смогут лишний раз посмотреть на самую популярную команду страны. К тому же на кубковых матчах паспорт болельщика не нужен. И важный момент: домашняя игра пройдет в апреле, когда на Урале будет уже вполне футбольная погода, - заявил президент «Урала» Григорий Иванов.

Напомним, что 27 февраля Футбольный клуб «Урал» на домашней арене минимально обыграл «Ростов» в рамках четвертьфиналов Кубка России. Встреча двух команд завершилась со счетом 2:1.