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НовостиОбщество2 марта 2023 15:31

В Серове будут судить мужчину, у которого транспортные полицейские нашли 650 граммов наркотиков

Подозрительного мужчину с запрещенным грузом задержали в июне прошлого года
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Задержанный рассказал, что собрал мак в одном из коллективных садов и самостоятельно приготовил наркотик

Задержанный рассказал, что собрал мак в одном из коллективных садов и самостоятельно приготовил наркотик

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Серове будут судить 48-летнего местного жителя, у которого транспортные полицейские нашли почти 650 граммов наркотиков. Подозрительного мужчину с запрещенным грузом задержали в июне прошлого года.

Дома у него обнаружили три стеклянные банки с измельченным растением и пластиковую бутылку с жидкостью зеленого цвета.

- Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества являются растительным наркотическим средством – маковой соломой. Общая масса наркотика составила 649, 1 грамма, что является крупным размером, - уточнили в транспортной полиции по УрФО.

Задержанный рассказал, что собрал мак в одном из коллективных садов и самостоятельно приготовил наркотик. Уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, изготовление и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере» передали в суд.