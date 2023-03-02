Ранее свердловчанин был судим несколько раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителю Нижнего Тагила грозит 15 лет тюрьмы за убийство своей возлюбленной. Мужчина жесткого избил сожительницу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел в октябре 2022 года. 47-летний свердловчанин со своей сожительницей выпивали. Между возлюбленными произошла ссора. Женщина потребовала сожителя съехать от нее из-за его пристрастия к алкоголю.

- В ходе конфликта злоумышленник, испытывая личную неприязнь к потерпевшей, сидящей в кресле, нанес ей не менее 12 ударов руками по голове, туловищу и конечностям, - рассказали в ведомстве.

Спустя некоторое время женщина упала в обморок. Из-за закрытой тупой травмы живота, сильной кровопотери и множества телесных повреждений она умерла на месте.

Мужчину задержали на месте преступления. Он в содеянном сознался и признал свою вину. Оказалось, что ранее свердловчанин был судим несколько раз. На него завели очередное уголовное дело. Оно направлено в суд.

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